Besparend Barcelona gaat voor opmerkelijke ruildeal met Atlético Madrid

Er zijn gesprekken gaande tussen Barcelona en Atlético Madrid over een opmerkelijke ruildeal. De betrokken spelers? Antoine Griezmann en Saul NIguez.

Barcelona moet besparen en wil af van het loon van Griezmann. Gisteren werd bekend dat ook Lionel Messi zwaar zal inleveren, maar dat volstaat nog niet om in financieel veilige wateren te varen.

De Franse international, die in 2019 nog voor 120 miljoen naar Barcelona vertrok, zou een terugkeer naar zijn ex-club Atlético wel zien zitten. Barça onderhandelt nu met de Madrilenen om een ruildeal, want zij willen in plaats van Griezmann middenvelder Saúl plus een transferprijs.