Club NXT strijdt tegen prestigieuze tegenstanders in innovatief toernooi

De beloften van Club Brugge beginnen vandaag aan de Future of Football Cup, een innovatief toernooi waarbij enkele regels aangepast worden. Het doel: de wedstrijden sneller en energieker laten verlopen.

We hebben het op het voorbije EK nogmaals aan den lijve mogen ondervinden: niets is ergerlijker dan het getalm aan het einde van een belangrijke wedstrijd. Professionalisme volgens het winnende kamp, pure tijdwinst voor het verliezende kamp.

In de Future of Football Cup, dat in Nederland gespeeld wordt, gaat men hiermee proberen komaf te maken. Door vijf spelregels aan te passen, wil men nagaan wat de impact is op voetbalwedstrijden. Het doel is om wedstrijder sneller en energieker te laten verlopen.

Ingooien wordt intrappen Bij een vrije trap mag je indribbelen, net als bij een hoekschop Vliegende wissels (onbeperkt) Gele kaart= vijf minuten eruit Zuivere speeltijd: 2x30 minuten

Club NXT speelt tegen de beloftenteams PSV (15 juli) en AZ (18 juli). RB Leipzig is de vierde deelnemer.