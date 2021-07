Topdag voor Ajax: Princiepsakkoord met Berghuis, aanvoerder tekent bij

De veelbesproken overgang van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax komt er. De Amsterdammers meldden vrijdag dat er een princiepsakkoord is met de Nederlandse international. Eerder op de dag ondertekende aanvoerder en smaakmaker Dusan Tadic een contractverlenging voor een seizoen.

Als Steven Berghuis (29) voor zijn medische testen slaagt, ondertekent hij een contract tot medio 2025 bij de landskampioen van Nederland. Op de website geeft Berghuis een korte reactie op zijn transfer, die op erg weinig begrip werd onthaald door het Feyenoord-legioen.

"Ik ben 29 en het is algemeen geweten dat ik een volgende stap wilde zetten. Ik zocht naar een club waar ik voor de prijzen kon spelen, in de Champions League kon voetballen, en in beeld kon blijven bij Oranje. Ik denk dat ik dit bij Ajax gevonden heb.

We have agreed a deal in principle for the transfer of Steven Berghuis.



𝘾𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙤𝙤𝙣 ➥ #WelcomeSteven ⏳ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 16, 2021

Eerder op de dag maakten de Amsterdammers al bekend dat Dusan Tadic (32), ondanks interesse van clubs als AC Milan, zijn contract bij Ajax verlengd heeft met één seizoen. De Servische aanvaller ligt nu tot medio 2024 onder contract bij Ajax.