Liverpool hoopt te stunten met de komst van Spaanse middenvelder en wil Rode Duivel als pasmunt gebruiken

Liverpool FC zoekt na een teleurstellend seizoen naar eerherstel. Daarbij speuren ze op de transfermarkt naar versterkingen. Die hebben ze in Spanje gevonden, en het is Divock Origi die de omgekeerde beweging lijkt te maken.

Deze zomer nam Liverpool afscheid van Gini Wijnaldum (PSG). Een stevige aderlating, dus moest Jurgen Klopp op zoek naar een vervanger. Daarbij staat de naam van Saul Niguez in het rood aangestipt. The Reds brachten al een bod op de 26-jarige middenvelder uit, maar dit werd door Atlético Madrid van tafel gegooid.

Liverpool lijkt dus nog dieper in de buidel te moeten tasten, al kent het ook hevige concurrentie. Daarom bekijken ze de mogelijkheden, volgens The Daily Express zouden ze Divock Origi of Xherdan Shaqiri in een ruildeal willen betrekken.

Voor de inmiddels 26-jarige landgenoot allesbehalve een slechte deal. Divock Origi komt namelijk al een tijdje niet meer aan spelen toe. De spits verzamelde vorig seizoen nauwelijks negen optredens voor zijn Engelse werkgever. Hij moet dus elders op jacht naar speelkansen, want zijn bankzittersstatuut kostte hem ook zijn plekje bij de Rode Duivels.

De kans is echter klein dat Madrid zijn volgende bestemming wordt. Want volgens Spaanse media zouden Barcelona en Atlético Griezmann en Saul met elkaar willen ruilen.