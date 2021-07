On this day in 1996: Ronaldo trekt voor recordbedrag (dat nu peanuts is) van PSV naar Barcelona en wordt wereldster

Jelle Heyman

Vandaag 21:07







Foto: © photonews

Als we het nu hebben over Ronaldo, gaat het steevast over de Portugees Cristiano Ronaldo. Een 15-tal jaar geleden was er echter maar één Ronaldo, 'den dikke', oftewel Ronaldo Luis Nazario de Lima. PSV Ronaldo kwam als 18-jarige koorknaap op het Europese vasteland bij PSV voetballen, waar hij een duo vormde net Luc Nilis. Nog altijd de beste speler waar hij ooit mee heeft samengespeeld vertelde hij enkele jaren terug nog. Exact 25 jaar geleden maakte hij de overstap van PSV naar Barcelona. Met die transfer ging toen een recordbedrag gepaard van maar liefst 15 miljoen euro. Peanuts als we de prijzen van vandaag de dag bekijken en Mbappe voor zo'n 150 miljoen van Monaco naar PSG ging. Beste jaren Ronaldo speelde amper één seizoen in Catalonië maar wist wel in 49 wedstrijden 47 keer te scoren. Kampioen worden met Barcelona lukte niet, maar Ronaldo wist wel de topschutterstitel weg te kapen, met 9 doelpunten meer dan Alfonso van Real Betis. In 1996 en 1997 won Ronaldo de trofee voor Wereldvoetballer van het jaar, in 1997 won hij ook de Ballon d'Or. Galacticos Na één seizoen trok Ronaldo naar Inter Milaan waar hij ook veel doelpunten maakte maar het record van meeste doelpunten in één seizoen werd daar recent nog verbroken door Romelu Lukaku. Een echte legende werd hij door enkele seizoenen later naar Real Madrid te trekken en de 'Galacticos' te vervolledigen.



