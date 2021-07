Honderden? Het waren er veel en veel meer die zonder kaartje de EK-finale bijwoonden

De EK-finale van vorige week zondag werd vooraf opgeschrikt door duizenden fans die zonder ticket probeerden binnen te geraken. De eerste berichten spraken over enkele honderden die zonder ticket in het stadion zaten, maar de Daily Mail ontdekte dat het er veel meer waren.

Maar liefst vijfduizend mensen zijn vorige week zondag tijdens de EK-finale tussen Italië en Engeland binnengedrongen zonder wedstrijdkaartje, zo meldt de Daily Mail op basis van een UEFA-official. Op video’s op social media was te zien hoe een grote menigte langs de beveiliging stormde.

Er waren 65.000 toeschouwers toegelaten, maar dat werden er dus veel meer. De Engelse voetbalbond (FA) moet komende week in het Britse parlement tekst en uitleg geven over de gang van zaken rond de EK-finale. Een groot aantal fans zonder kaartje is binnengekomen door de invalideningang of door het personeel bij de hekken te bedreigen.