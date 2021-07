'Lukebakio op de verlanglijst van Franse landskampioen'

Lille OSC kroonde zich enigszins verrassend tot landskampioen in Frankrijk vorig seizoen. 'Les Dogues' willen nu ook in de Champions League gaan verrassen en mikken daarvoor op enkele stevige versterkingen.

Een van de targets is volgens Duitse media onze landgenoot Dodi Lukebakio. De ex-Mauve was vorig seizoen goed voor vijf doelpunten en evenveel assists in 29 wedstrijden bij Hertha Berlijn, dat op de veertiende plek eindigde in de Bundesliga.

Lukebakio werd in 2019 door de Duitsers weggeplukt bij Watford voor zo'n 20 miljoen euro. De waarde van de kwikzilveren flankaanvaller wordt vandaag op zo'n 13 miljoen euro geschat.