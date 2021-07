Opschudding in Turijn: 'Juventus biedt Ronaldo aan bij PSG in ruil voor deze speler'

De toekomst van Cristiano Ronaldo bij Juventus lijkt aan een zijden draadje te hangen.

De transfer van Ronaldo naar Juventus twee jaar geleden is nog niet echt een schot in de roos te noemen. De ondertussen 36-jarige Portugees scoort wel (regelmatig) maar slaagt er ook niet in om de felbegeerde Champions League naar Turijn te halen. Zelfs de Italiaanse titel moest De Oude Dame voor de eerste keer in 9 jaar afstaan aan een andere ploeg. Het Inter van Romelu Lukaku bleek te sterk te zijn.

Volgens de Franse sportkrant L'Equipe zou Juventus dan weer geïnteresseerd zijn om Mauro Icardi weg te kapen bij PSG. Ze overwegen zelfs een ruildeal met de Parijzenaars: Cristiano Ronaldo voor Icardi.

Als Ronaldo naar PSG gaat, zal hij in een ongekend sterke ploeg terechtkomen. Met Mbappé, Neymar en Di Maria was de voorhoede van PSG al niet min. Deze zomer zijn ook Wijnaldum, Ramos en Donnarumma de linies daarachter komen versterken.

Op sociale media worden de geruchten alleszins gevoed door Ronaldo zelf. Die postte een foto met een Bentley met de caption 'Decision day'. Wordt ongetwijfeld eerstdaags vervolgd...