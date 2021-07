Aderlating voor Lierse Kempenzonen: sterkhouder staat zes weken aan de kant

Lierse Kempenzonen zal volgend seizoen opnieuw in 1B te zien zijn, maar de club lijkt het in het begin van het seizoen zonder Bernd Brughmans te moeten doen. De ervaren doelman is namelijk zes weken geblesseerd.

Pech voor Lierse Kempenzonen en Bernd Brughmans. De sterkhouder in het doel van de Belgische club heeft namelijk een vingerletsel opgelopen in een oefenwedstrijd het voorbije weekend. Daardoor zou Brughmans zes weken buiten strijd zijn. Zo lijkt hij het begin van het nieuwe seizoen te moeten missen. Lierse Kempenzonen maakte het nieuws zelf bekend. Brughmans stond het voorbije seizoen 23 wedstrijden in doel voor Lierse Kempenzonen. Daarin kon de 34-jarige Belgische keeper twee keer de nul houden.