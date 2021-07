Ex-speler van KRC Genk kan mooie transfer maken naar de Premier League

Leon Bailey heeft er een uitstekend seizoen opzitten in de Bundesliga en daardoor kan de flankaanvaller een spraakmakende transfer maken naar de Premier League. Aston Villa zou namelijk interesse tonen in de Jamaicaan.

Met 15 doelpunten en 11 assists in 40 wedstrijden was Leon Bailey één van de smaakmakers het voorbije seizoen bij Bayer Leverkusen. De Duitse club lijkt hem deze zomer echter te verliezen, want de flankaanvaller is op weg naar de Premier League.

Volgens talkSPORT zou Aston Villa de ex-speler van KRC Genk namelijk willen binnenhalen. De Engelse club zou tussen 25 miljoen en 30 miljoen pond over hebben voor Leon Bailey. Het zou de tweede aanvallende versterking moeten worden van Aston Villa na Emiliano Buendía.