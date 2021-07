Ligt de toekomst van Hazard weer in Londen? 'Achter de schermen wordt er gewerkt aan een terugkeer'

Blijft hij of blijft hij niet? Volgens de Spaanse pers mag Eden Hazard vertrekken bij Real Madrid, maar tegelijk zeggen ze ook dat Carlo Ancelotti op hem rekent. In de Engelse pers wordt er nu druk gespeculeerd over een terugkeer naar Chelsea.

Volgens de Engelse media zou Chelsea de voormalige sterspeler terugwillen. Volgense het Spaanse AS zouden er zelfs al tussenpersonen aangedrongen hebben bij de clubleiding van de Londenaren om hem terug te nemen. Maar dat wordt ook niet evident. Eerst en vooral ligt het jaarloon van Eden Hazard een pak hoger in Madrid dan bij Chelsea. Ten tweede wil Real ook nog minstens 60 miljoen recupereren van de 100 miljoen transferprijs die ze eerder betaalden. En dat ligt moeilijk bij Chelsea, dat ook getroffen werd door de coronacrisis en de gevolgen daarvan.