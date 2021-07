OFFICIEEL: Tottenham haalt concurrentie voor Hugo Lloris met nieuwe doelman

Een nieuw avontuur voor Pierluigi Gollini. De 26-jarige Italiaan gaat namelijk in de Premier League voetballen. Tottenham gaat hem komend seizoen huren van Atalanta, maar er is een optie voor de Spurs om Gollini definitief over te nemen.

Bij Tottenham moet Gollini de concurrentie aangaan met de Franse doelman Hugo Lloris. Gollini stond het voorbije seizoen 32 wedstrijden tussen de palen in alle competities samen bij Atalanta. Daarin kon hij 13 keer de nul houden.

✍️ We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent.