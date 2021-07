Bizar: twee maand geleden aangekondigd bij Gent, maar jeugdinternational komt de flank dan toch niet bevolken

AA Gent wil zich met oog op volgend seizoen graag versterken. Daartoe speurt het al even de markt af. Een bepaalde deal was al eventjes zo goed als rond, maar lijkt nu toch nog met een sisser te zijn uitgedraaid.

Gent kwam de voorbije maanden in zijn zoektocht naar versterking uit bij een aantal groeibriljantjes van overal ter wereld. Zo was er Diego Torres vanuit Paraguay.

181 speelminuten

De 18-jarige polyvalente flankaanvaller ging de Buffalo's normaliter op huurbasis komen versterken. Dat heeft diens makelaar twee maanden geleden ook bevestigd in de lokale media.

Bij zijn club Olimpia in Paraguay zit hij momenteel aan één doelpunt in 181 speelminuten. Nu is hij echter aangekondigd en geofficialiseerd bij Celaya in Mexico. Dan toch geen versterking voor Gent?