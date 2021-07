CEO van Inter laat zich uit over Romelu Lukaku: "Hij is untouchable"

Romelu Lukaku is één van de sterkhouders bij Inter en dat beseft ook Marotta, de CEO van de Italiaanse topclub. Hij jaagt op een nieuwe Italiaanse titel en hij wil Romelu Lukaku deze zomer dan ook niet verkopen.

Met 30 doelpunten in 44 wedstrijden het voorbije seizoen speelde Romelu Lukaku een cruciale rol in het uitstekende seizoen van Inter. Zo haalde de Italiaanse topclub onder meer de titel binnen in de Serie A.

Marotta, de CEO van Inter, wil Romelu Lukaku absoluut niet verkopen deze zomer. "Romelu Lukaku is untouchable voor ons deze zomer. Hij is een belangrijke speler voor Inter", vertelde de CEO bij Mediaset.