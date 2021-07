Sambi Lokonga maakt eerste minuten in Arsenal-shirt

Sambi Lokonga heeft enkele dagen na het officialiseren van zijn transfer naar Arsenal zijn eerste minuten gespeeld voor The Gunners.

Arsenal gelaste de internationale zomertournee af wegens te veel covid-gevallen in de club, maar speelde wel nog oefenwedstrijden op het eigen trainingscentrum. Zaterdagmiddag was tweedeklasser Millwall de tegenstander.

Lokonga mocht opdraven in de tweede helft toen de stand 1-0 was voor Arsenal. In de tweede helft diepten Lacazette, Pepe en Balogun de score verder uit. Millwall kon er eentje tegenprikken waardoor de eindstand 4-1 was.