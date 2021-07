Tottenham en Sevilla doen zaken: Lamela en 25 miljoen euro voor Spaans goudhaantje

Er is een opvallende ruildeal in de maak tussen Tottenham en Sevilla. Tottenham zou namelijk 25 miljoen euro en de Argentijn Erik Lamela over hebben voor de Spanjaar Bryan Gil.

Erik Lamela is al langer geen vaste waarde meer in de ploeg van Tottenham. Af en toe laat de Argentijn zich nog wel opmerken met enkele knappe acties, maar nu zal hij deze dingen moeten laten zien in de Spaanse competitie.

Lamela is namelijk op weg naar Sevilla. De Spaanse club krijgt Lamela in ruil voor de jonge Spanjaard Bryan Gil, die wordt gezien als een groot talent. Naast Lamela gaat Tottenham ook 25 miljoen euro geven aan Sevilla. Volgens Fabrizio Romano is Gil in Londen om zijn transfer af te ronden.