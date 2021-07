Zou het dan toch? 'Virton stelt ex-speler van Anderlecht en Gent aan als nieuwe coach'

Excelsior Virton lijkt eindelijk een coach te hebben. Christophe Grégoire is de man die voorlopig trainingen met twee spelers mag gaan leiden. Al lijkt de kentering deze keer echt op komst.

Excelsior Virton liet eerder vandaag al weten dat de wederopstanding van de club bijna een feit is. De Luxemburgers zitten in vergevorderde onderhandelingen met een buitenlandse topclub wat betreft de overname.

De groenhemden - die via de rechtbank een plaats in 1B hebben gekregen - lijken alvast een coach te hebben. Christophe Grégoire is volgens La Meuse de man die de komende weken een superspurt moet trekken om een elftal op de been te brengen. Nu nog minstens negen spelers vinden...