Divock Origi ziet een concurrent vertrekken bij Liverpool: "De voorbije drie jaar kwam ik niet aan spelen toe"

Vorig seizoen kwam Divock Origi nauwelijks aan spelen toe, maar nu ziet hij een concurrent de club verlaten. Xherdan Shaqiri is namelijk op weg richting de uitgang bij Liverpool. Hij heeft geen zin om opnieuw plaats te nemen op de bank en wil terug aan de slag in de Serie A.

De 29-jarige aanvaller streek drie seizoenen geleden met hoge verwachtingen neer in Anfield. Daar liet hij de eigen aanhang meermaals genieten van geniale ingevingen, maar Shaqiri stuitte ook tegen het onaantastbare trio Mané-Firminho-Salah. De Zwitser moest zich dan maar tevredenstellen met een rol als invaller. Vorig seizoen kwam hij in de Premier League nauwelijks veertien keer in actie.

Volgend seizoen zal Shaqiri niet meer te bewonderen zijn op de Engelse velden: “Het belangrijkste op dit moment is regelmatig aan spelen toekomen, en de voorbije drie jaar was dat niet het geval. Daarom heb ik de club verteld dat ik toe ben aan een nieuw avontuur”, vertelt de vinnige aanvaller aan Corriere dello Sport.

Lazio

Jurgen Klopp en co staan een exit niet in de weg en zoeken mee naar een oplossing: “Zij begrijpen mijn keuze en zullen elk bod mee bekijken. Ze gaan me alleszins niet tegenhouden. Ik ben pas 29 jaar oud en nog niet aan het einde van mijn carrière. Ik wil nog een tijd aan de slag in een Europese topcompetitie.”

En de ex-speler van onder meer Bayern München, Inter Milaan en Stoke City heeft na een goed EK interesse opgewekt van verschillende ploegen. Vooral Lazio trekt momenteel aan de mouw van Shaqiri. Die lijkt zich volledig te vinden in het aanvallende voetbal van Sarri: “Zijn stijl intrigeert me.”

Voor Divock Origi zou dit wel eens goed nieuws kunnen zijn. Want ook hij komt nog nauwelijks aan spelen toe. Liverpool telt alvast één concurrent minder, al zal er zeker nog gezocht worden naar een potentiële vervanger.