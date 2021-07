Alderweireld kiest duidelijk voor oliedollars: "Sportief geen geweldige keuze, maar voor de rest van zijn leven wel"

Toby Alderweireld staat op het punt voor het Qatarese Al Duhail te tekenen. Voor het geld, daar moeten we niet flauw over doen. Analist Wim De Coninck begrijpt het wel.

Alderweireld komt in een heel zwakke competitie terecht, dat wel. "Dat Vertonghen niet ging uitbollen en Alderweireld dat wel lijkt te doen? Ook Thomas Vermaelen heeft het niet gedaan in Japan. Dat hebben we op het voorbije EK gezien", zei De Coninck de Sporza-podcast De Tribune. "Maar Toby kiest voor het dikke contract."

In Engeland zal hij ook wel goed zijn boterham verdiend hebben, maar Al Duhail heeft heel wat oliedollars achter zich. "Misschien heeft hij zich gemeten aan de andere spelers van de nationale ploeg in Engeland? Sportief is dit geen geweldige keuze, voor de rest van zijn leven misschien wel. Al is naar daar gaan met je kinderen toch een vreselijke stap", meent De Coninck.