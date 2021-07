"Het was geen komedie hoor": De Coninck pleit Eupen-doelman vrij en ziet zoekende Kompany en Onuachu

Eupen-doelman Nurudeen overdreef toch ferm met zijn krampen, niet? Wim De Coninck meent van niet. Hij zag er geen stukje komedie in. Naast Club Brugge konden ook ploegen als Anderlecht en Genk niet winnen. Bij RSCA moet de coach nog puzzelen, bij Genk is het hopen op een betere vorm bij zijn spits.

De opvallende beelden van de doelman van Eupen riep bij De Coninck een herinnering op. "In mijn eerste wedstrijden in eerste klasse had ik ook last van krampen. Je kent je lichaam nog niet zo goed, warmt te stevig op en staat tussendoor de hele tijd te springen. Bovendien zit er extra spanning op de spieren. Het was geen komedie, hoor", stelt hij in De Tribune.

© photonews

De nederlaag van Anderlecht dan: die was te verklaren doordat de thuisspelers zich in de voet schoten. "Ze lieten steken vallen. VVooral achterin waren ze schutterig. Sardella was een groot probleem. Hij leek na de eerste goal van slag en kon geen bal meer stoppen. Union was heel erg slim, uitgekookt en had meer maturiteit. Ze hebben alle zwakke punten van Anderlecht blootgelegd. Kompany moet blijven zoeken."

Dat moet bij Genk ook Onuachu doen. Naar de goede vorm. "Sjachtar kan verrassend goed en verrassend zwak uit de hoek komen", blikt De Coninck vooruit naar de CL-voorronde. "Het is een zeer wisselvallige ploeg. Veel zal afhangen van de vorm van de dag. De vraag bij Genk is ook of Onuachu nog gaat vertrekken of niet. Voorlopig is hij maar een schim van de Onuachu van vorig seizoen."