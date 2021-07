🎥 Romelu Lukaku kreeg al info over zijn nieuwe coach van broer Jordan: "Ik denk dat hij onze ploeg zal helpen"

Romelu Lukaku krijgt een nieuwe coach bij Inter. Nog voor de eerste training had zijn broer Jordan 'Big Rom' al wel wat informatie bezorgd over Simone Inzaghi. Jordan voetbalde immers nog onder Inzaghi bij Lazio Roma. Romelu weet dus waar hij zich aan kan verwachten.

Samen met je broer in het voetbal zitten, kan je dus al eens extra informatie opleveren. Romelu Lukaku kende in het seizoen 2020-2021 een wonderseizoen: de Rode Duivel hielp Inter aan de landstitel in de Serie A. Succescoach Antonio Conte paste echter voor een extra jaar.

Simone Inzaghi is zijn vervanger. "We hebben al uitgebreid met mekaar gesproken toen zijn komst helemaal rond was", vertelt Romelu Lukaku in perfect Italiaans in een filmpje van Internazionale. "Ook tijdens het EK hebben we mekaar al vaak gehoord. En mijn broer had mij overigens ook al veel over hem verteld", haalt Romelu vervolgens aan.

🎙️ | INTERVISTA @RomeluLukaku9 è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile: ecco le prime parole di Big Rom in esclusiva ai microfoni di Inter TV!#InterPreSeason #IMInter pic.twitter.com/qbT7DjQK5t — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) July 26, 2021

De beresterke spits ziet het alvast zitten met zijn nieuwe trainer en hoopt om de successen bij Inter te kunnen verderzetten. "Simone is een goeie coach. Ik denk dat hij onze ploeg zal helpen. We hopen samen op dit pad te blijven." Lukaku komt ook nog terug op de vakantieperiode na het EK.