Voormalig smaakmaker van Genk is op weg naar de Premier League

Kent u hem nog? Leon Bailey maakte in januari 2017 een nogal veelbesproken transfer van Genk naar Bayer Leverkusen. De nu 23-jarige Jamaicaan lijkt nu klaar om naar de Premier League te trekken.

Naar verluidt heeft Aston Villa reeds een bod uitgebracht op de aanvaller, die vorig seizoen 15 doelpunten en 11 assists liet noteren in 40 matchen. Maar ook Everton, Wolverhampton, Leicester en Arsenal zouden geïnteresseerd zijn.

Bailey brak door bij Genk en forceerde daarna een transfer naar Leverkusen. Daar werd hij direct een basisspeler en in 156 matchen scoorde hij 39 goals en gaf hij 26 assists.

"Er zijn verschillende clubs uit de Premier League geïnteresseerd. We kijken nu naar de opties", zegt stiefvader Craig Butler in BILD. "Het is belangrijk dat Leon de juiste stap zet. Het is nog niet duidelijk of hij deze transferperiode vertrekt of later."