🎥 Andreas Pereira doet monden openvallen op Old Trafford met weergaloze volley

Na een uitleenbeurt aan Lazio Roma keerde Andreas Pereira (voor even?) terug naar Manchester United. Op Old Trafford scoorde de Braziliaanse Belg woensdagavond een fantastisch doelpunt. Oordeel zelf maar.

In het vriendschappelijk duel tussen Manchester United en Brentford (2-2) zorgde Andreas Pereira vlak na rust voor het hoogtepunt van de wedstrijd. De 25-jarige middenvelder nam een afvallende bal vol op de pantoffel. Via de lat belandde het leer in het net, een fantastisch doelpunt.

Of dat voldoende is om Pereira in Manchester te houden, valt te betwijfelen. De voorbije seizoenen werd hij achtereenvolgens uitgeleend aan Granada, Valencia en Lazio Roma.

Andreas Pereira, zoon van Marcos Pereira (onder meer ex-KV Mechelen en STVV), ligt nog tot medio 2023 onder contract op Old Trafford.