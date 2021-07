De lange weg terug: Virgil van Dijk is na 285 dagen opnieuw écht voetballer

Nieuws waar een mens nu eens vrolijk van wordt: Virgil van Dijk is opnieuw écht voetballer. De Nederlandse verdediger heeft nog eens tijdens een voetbalwedstrijd op het veld gestaan. Dat was exact 285 dagen geleden. Van Dijk kan de toekomst weer hoopvol tegemoet zien.

Nadat Virgil van Dijk in januari 2018 de overstap maakt van Southampton naar Liverpool, ontpopt hij zich op Anfield Road al snel tot één van de absolute sterkhouders. Van Dijk hielp Liverpool aan de titel in 2020. In oktober van datzelfde jaar blesseert Van Dijk zich zwaar in de derby tegen Everton. Bij Everton-doelman Jordan Pickford gaat het licht uit: de Brit torpedeert Van Dijk, met alle gevolgen van dien.

Van Dijk is meteen out tot het einde van het seizoen, Liverpool mist hem mateloos. Zelfs het EK halen zit er niet in. Na een operatie aan de ligamenten van de knie wacht een lange revalidatie. Van Dijk stoomt zich klaar voor het seizoen dat komt, het seizoen 2021-2022 dus.

Spektakelzege voor Lukebakio

In de oefenwedstrijd tegen Hertha Berlijn van donderdag maakte Van Dijk opnieuw minuten. Ruim twintig minuten voor tijd viel de verdediger in. Hij werd gespot met een grote glimlach op zijn gezicht: wat moet deze comeback deugd gedaan hebben! Bij Hertha kwam Dodi Lukebakio in actie. De wedstrijd was overigens een spektakelstuk: Liverpool haalde een dubbele achterstand op, maar verloor alsnog met 4-3.