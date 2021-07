Braziliaanse verdediger tekent bij Marseille en blikt terug op mislukt avontuur bij Club Brugge: "Problemen lagen naast het veld"

In het verleden verdedigde Luan Peres de kleuren van Club Brugge. Toch kon de verdediger er geen basisplaats afdwingen en keerde hij na een handvol wedstrijden terug naar zijn thuisland. Daar speelde hij zich in de kijker waardoor hij opnieuw een transfer naar Europa versierde.

Voor hij bij Olympique Marseille tekende, speelde Luan Peres in het seizoen 2018/19 al in Europa voor Club Brugge. Maar de centrum-back slaagde er niet in om indruk te maken bij blauw-zwart. De Braziliaan blikt dan ook na amper zes wedstrijden terug op een mislukt avontuur.

“Mijn problemen in Brugge speelden zich meer af buiten het voetbalveld. Ik was alleen, zonder mijn familie en toen nog niet getrouwd. Het was moeilijk naast het veld, en dat woog op mijn schouders. Het zou vandaag misschien niet zo gegaan zijn”, vertelt de 27-jarige verdediger op zijn persconferentie.

Nadat Peres het Jan Breydelstadion via een achterpoortje had verlaten, tekende hij in zijn thuisland bij Santos. Daar presteerde hij goed en versierde hij een transfer naar de Ligue 1: “In Brazilië, was ik gelukkig bij Santos. Ik zei tegen mezelf dat als ik weer hetzelfde moest meemaken, het geen zin had om terug te komen naar Europa. Maar Marseille kwam. Mijn agent sprak mij erover aan en ik sprak dan weer met Marseille-trainer Sampaoli. En sinds ik hier ben, heb ik een totaal andere ervaring, een hele goede zelfs," zei hij.