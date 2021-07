Is de eerste toptransfer in zicht voor Manchester City? Gesprekken met Aston Villa aan de gang over een transfer van absolute sterkhouder

De kans dat Grealish deze zomer naar Manchester City zal trekken, is opnieuw groter geworden. Volgens Fabrizio Romano zijn er nu namelijk gesprekken tussen de Engelse topclub en Aston Villa aan de gang. Binnen enkele dagen zou er een beslissing genomen worden.

Toch is het helemaal nog niet zeker of een transfer er daadwerkelijk zal komen. Zo wil Aston Villa Jack Grealish graag houden. Ze hebben de Engelse aanvallende middenvelder dan ook al een nieuw contract aangeboden.

Manchester City are now in direct contact with Aston Villa for Jack Grealish. Negotiations ongoing to reach an agreement - not gonna take long, decision to be made in the next days. 🔵 #MCFC



Aston Villa have already offered Grealish a new contract. They hope to keep him. #AVFC