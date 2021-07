Oefenwedstrijd van Manchester United gaat niet door na enkele coronabesmettingen

Manchester United speelde enkele dagen geleden nog 2-2 gelijk in een oefenwedstrijd tegen Brentford, maar het zou kunnen dat daarbij enkele personen van de club besmet zijn geraakt met het coronavirus.

De Engelse topclub laat dan ook weten dat de oefenwedstrijd van komend weekend tegen Preston North End niet kan doorgaan. Voor de komende weken verwacht Manchester United echter weinig problemen voor het verdere verloop van hun voorbereiding.

As a precautionary measure based on COVID protocols, our pre-season friendly against Preston North End on Saturday has been cancelled.#MUFC