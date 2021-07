🎥 De twee assists van Dodi Lukebakio tegen Liverpool

Terwijl geruchten hem richting Lille sturen, is Dodi Lukebakio nog steeds bij Hertha Berlin en kreeg hij donderdagavond de kans om de degens te kruisen met Liverpool in Oostenrijk. Beide clubs zijn daar immers op zomerstage.

Met succes voor de Belgische spits die iets meer dan een uur speelde en twee assists gaf. Eerst naar Suat Serdar op de 2-0, dan naar Stefan Jovetic op de 3-2. Hertha won uiteindelijk met 4-3 van Liverpool.

Hertha Berlin’s Suat Serdar with a ridiculous goal from a ridiculous angle against Liverpool. Top bins.pic.twitter.com/iaMVwaQKHp