Arsenal maakt move die speelkansen van Lokonga zwaar zal hypothekeren

Lokonga maakte een knappe transfer richting Premier League. Hij zou er de vertrekkende Granit Xhaka voor een deel moeten doen vergeten.

Alleen lijkt de Zwitser nu toch niet te vertrekken. Hij was in beeld bij AS Roma, maar de onderhandelingen zijn er helemaal vastgelopen.

Volgens enkele Engelse kranten zou Arsenal het contract van Xhaka openbreken en lijkt een transfer niet meer aan de orde. Voor de speelminuten van Lokonga is dat een groot gevaar.

Arsenal are offering Granit Xhaka a new deal until June 2025 with an increased salary - more than what AS Roma are proposing in their contract bid. ⚪️🔴 #AFC



AS Roma last bid was €12m + €3m add ons, turned down. Arsenal are now confident to extend Xhaka contract soon.