David Alaba verdient een duizelingwekkend bedrag bij Real Madrid

David Alaba maakte deze zomer de overstap van Bayern München naar Real Madrid. De details van zijn contract zijn uitgelekt en dit zijn duizelingwekkende cijfers.

Het Duitse Der Spiegel heeft de details van zijn vijfjarige verbintenis onthuld. De Oostenrijker tekende enkele maanden geleden tot medio 2026 in de Spaanse hoofdstad. Alleen al deze beslissing leverde hem 17,7 miljoen euro aan tekengeld op, nadat hij Bayern München transfervrij achter zich liet.

Niet alleen Alaba zelf verdiende goed zijn boterham aan deze transfer ook zijn vader George Alaba verdiende 6,3 miljoen euro aan de deal en zaakwaarnemer Pini Zahavi 5,2 miljoen opeiste. Alaba zal per seizoen nog eens 19,47 miljoen euro verdienen in de Spaanse hoofdstad. Mocht de Oostenrijker zijn volledige contract uitdienen, dan is hij 115 miljoen euro rijker.