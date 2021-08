OFFICIEEL: Boegbeeld houdt woord en verlengt contract bij Juventus met twee seizoenen

Giorgio Chiellini heeft woord gehouden. De aanvoerder van Juventus FC had enkele lucratieve aanbiedingen op zak, maar heeft zijn contract in Turijn verlengd.

Giorgio Chiellini zal ook de komende twee seizoenen het shirt van Juventus FC dragen. De aanvoerder van De Oude Dame verlengde zijn contract met twee seizoenen.

De 37-jarige Europees kampioen was nochtans gratis op te pikken nadat zijn contract was afgelopen. Chiellini zelf heeft er echter nooit aan gedacht om in te gaan op een andere aanbieding.