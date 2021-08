Barcelona houdt de spanning er wel in: 'Messi verschijnt niet op training tot contract in orde is'

Lionel Messi deelde dit weekend nog gretig zijn vakantiefoto's waarop hij samen met ex-ploegmaat Luis Suarez te zien is in Ibiza. Normaal gezien zou hij vandaag op training moeten verschijnen, maar dat lijkt niet te zullen gebeuren.

Messi heeft immers nog steeds geen nieuw contract getekend en volgens de Spaanse pers is het onwaarschijnlijk dat hij op training zal staan vooraleer dat in orde is. Messi zijn contract liep een maand geleden af en sindsdien is hij transfervrij.

Voorzitter Joan Laporta heeft al gezegd dat het wel goed komt, maar intussen is de start van La Liga voorzien binnen twee weken. Barcelona treft dan Real Sociedad. Met of zonder Messi?