Bryan Heynen gelooft in mirakel: "Alles kan nog"

Shakhtar toonde in Genk waarom het een habitué is in de Champions League. Niet altijd flitsend, maar professioneel, uitgekookt en een surplus aan kwaliteit. Ondanks de 1-2 nederlaag gelooft Bryan Heynen Genk-aanvoerder nog steeds in kwalificatie.

Al zat Bryan Heynen verveeld met de manier waarop Genk zichzelf in de problemen bracht. De vicekampioen gaf na de pauze een strafschop cadeau. Pedrinho wachtte op de overtreding, Munoz hapte toe. "Domme penalty, de speler loopt weg van doel", vertelt Bryan Heynen meteen na afloop voor de camera van VTM. "Zoiets gebeurt, dat weet ik wel. Het is dan nog dubbel zo zuur omdat Maarten Vandevoordt de strafschop nog bijna redde."

"Ik vond dat we vanavond goed stonden, we hebben niet veel weggegeven. Al heb ik wel het gevoel dat we het in balbezit beter hadden moeten uitspelen, want zij lieten toch wel wat ruimtes voor ons. Die hadden we beter moeten benutten."

Met 1-2 over een week naar Oekraïne, ga er maar aan staan. Bryan Heynen geeft zich alvast nog niet gewonnen. "Als we onze tegenprikken beter kunnen uitspelen, maken we zeker nog een kans. Alles is nog mogelijk! Ik heb nog steeds veel vertrouwen in ons team, we hebben vandaag getoond dat we kans maken tegen hen", besluit de aanvoerder van Genk.