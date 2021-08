Vincent Kompany is verheugd dat Anderlecht eindelijk terug Europees aan de slag gaat

Anderlecht speelt donderdagavond tegen KF Laçi uit Albanië. Eindelijk is Anderlecht terug op het Europese toneel na twee seizoen afwezigheid. Vincent Kompany is hierom zeer verheugd.

Officieel zal Vincent Kompany niet plaatsnemen op de bank als hoofdcoach. Dat kan u HIER lezen. Toch gaf hij bij Sporza een woordje uitleg over de Europese campagne: "We hebben moeilijke tijden meegemaakt voordat we weer Europees konden spelen. Dit is een eerste stap en het geeft hoop en plezier", legt hij uit. "Het is belangrijk voor Anderlecht dat we weer aanwezig zijn op het Europese toneel. Ons doel moet wel zijn om rustig op te bouwen en ons terug te werken in de allergrootste Europese competitie."

Kompany verwacht alvast dat de tegenstander uit Albanië vooral gaat verdedigen. "In de voorbije 180 minuten tegen Craiova heeft Laçi heel laag verdedigd en op de counter gespeeld. Alles viel in die match in zijn plooi voor hen."