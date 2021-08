Zouma loopt transfer naar Londense club mis

Kurt Zouma is sinds de winter van 2014 al eigendom van Chelsea. De Londense club leende hem wel enkele keren uit, maar nu had West Ham interesse om hem definitief over te nemen.

Kurt Zouma (26 jaar, 36 wedstrijden en 5 goals in alle competities in het seizoen 2020-2021) zal uiteindelijk toch niet naar West Ham trekken. The Hammers hadden in eerste instantie een bod van 20 miljoen euro gedaan op de centrale verdediger van Chelsea, maar beide clubs kwamen niet tot een akkoord. Chelsea vroeg 30 miljoen voor Zouma en het salaris van de Franse international is ook niet mis. West Ham liet zijn interesse voor de verdediger dan ook maar varen. Voorlopig blijft Zouma dus bij de Champions Leaguewinnaar Chelsea.