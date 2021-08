'Percy Tau moet vertrekken bij Brighton en kiest voor héél opvallend avontuur'

Percy Tau werd vorig seizoen door Brighton & Hove Albion terug naar Engeland gehaald. De Zuid-Afrikaan kon echter nooit overtuigen. Hij lijkt nu een heel verrassende stap te overwegen.

Brighton & Hove Albion liet Percy Tau al weten dat er geen plaats is voor hem in de kern van The Eagles. Het lijkt erop dat de Zuid-Afrikaan Europa zelfs vaarwel zal zeggen.

Volgens The Athletic gaat de flankaanvaller voor het Egyptische Al-Ahly voetballen. In België was hij de voorbije seizoenen actief bij Union SG, Club Brugge en RSC Anderlecht.