Amazon onthult zijn cast voor Ligue 1 en rekruteert Thierry Henry

Monaco-Nantes, de eerste wedstrijd van het seizoen 2021-2022 in de Ligue 1, wordt aanstaande vrijdag (21.00 uur) uitgezonden door Amazon. Het kanaal van de digitale gigant zal 'Pass Ligue 1' heten.

Amazon heeft zijn cast onthuld voor het komende nieuwe seizoen in de Ligue 1. De headliner is niemand minder dan Thierry Henry. De wereldkampioen van 1998 en Europees kampioen van 2000 wordt adviseur en zal regelmatig ingrijpen, vooral rond grote affiches. Onder de lijst van experts, presentatoren en commentatoren merken we de aanwezigheid op van Mathieu Bodmer, Ludovic Giuly, Corine Petit, Benoit Cheyrou, Edouard Cissé, Vitorino Hilton, Benjamin Nivet, Pascal Dupraz en Dominique Arribagé.



Onder de journalisten vinden we Karim Bennani, Lesly Boitrelle, Sabre Desfarges, Laurie Samama en Benoît Daniel bij de presentatie van de verschillende programma's, Frédéric Verdier, Alban Lepoivre, Christophe Bureau, Luigi Colange, Alexis Grasso en Julien Ielsch in de commentaren als evenals David Astorga, Virginie Sainsily, David Aïello en Tiffany Henne aan de rand van het veld.