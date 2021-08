OPVALLEND: Bruno Fernandes onder de indruk van gespierde Donny van de Beek

Donny van de Beek kende een teleurstellend eerste seizoen bij Manchester United. Deze zomer werkt hij zeer hard om van komend seizoen een beter seizoen te maken, en dat gaat niet onopgemerkt voorbij.

Donny van de Beek kwam afgelopen seizoen niet al te vaak in actie bij Manchester United. De Nederlandse middenvelder moest zich meestal tevreden stellen met een plaats op de bank. Daar wil hij dit seizoen verandering in brengen en dat doet hij niet door te ontspannen in de zomer, maar door kei hard te werken in de gym. Dat blijft ook niet onopgemerkt bij zijn ploeggenoten.

Bruno Fernandes traint sinds een week opnieuw mee met de Mancunians en geeft toe dat de verbeterde lichaamsbouw van de Nederlander indruk op hem heeft gemaakt: “Ja, hij heeft hard werk geleverd in de sportschool. Het is duidelijk dat hij een van de meest kwaliteitsvolle spelers is die we hebben", vertelde de Portugees. Ook Harry Maguire had aandacht voor de transformatie van Donny van de Beek. Toen hij zag dat de Nederlander zijn kapiteinsband droeg in een oefenwedstrijd tweette hij: "Rek die band niet uit, Donny!".