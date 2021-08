Liverpool: Divock Origi bij de zes spelers op transferlijst

Liverpool wil dat de spelerskern snel wat verkleint zodat ze nieuwe spelers kunnen aantrekken.

Tot nu toe heeft Liverpool slechts één zomeraanwinst mogen verwelkomen, namelijk Ibrahima Konaté (22, ex-RB Leipzig). De Reds focussen nu op het afslanken van de kern om enerzijds de loonsom te verlichten en anderzijds vooruitgang bij de nieuwe inkomende transfers mogelijk te maken. Na 36 miljoen euro te hebben binnengehaald met de verkopen van Harry Wilson (Fulham), Marko Grujic (FC Porto) en Taiwo Awoniyi (Union Berlin), plaatste de club uit Mersey zes namen op de transferlijst, dat geeft Mirror aan.

Divock Origi (26), held van de gewonnen Champions League-campagne in 2019 is een van hen en zijn prijs is vastgesteld op 20 miljoen euro. Xherdan Shaqiri (29) staat ook op de lijst en wordt geschat op bijna 15 miljoen euro. De Duitse doelman Loris Karius (28), verdedigers Ben Davies (25) en Nathaniel Phillips (24) en vleugelspeler Sheyi Ojo (24) zijn de andere vier spelers die naar de uitgang worden geduwd.