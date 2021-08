Voormalige Chelseavedette viert verjaardag, maar zit nog steeds zonder club

Salomon Kalou heeft een rijkgevulde carrière, maar op zijn 36ste verjaardag zit hij al vier maand zonder club.

Salomon Kalou werd in juli 2006 door Chelsea weggeplukt bij Feyenoord. De Blues legden zes miljoen euro op tafel om de Ivoorse linksbuiten naar Londen te halen. Kalou groeide uit tot een vaste waarde bij Chelsea en speelde tussen 2006 en 2012 maar liefst 254 keer in het shirt van The Blues. In totaal maakte hij ook 60 doelpunten en deelde hij 44 assists uit. Hij won met Chelsea de Premier League, de Champions League, vier keer de Engelse beker, twee keer de Engelse Supercup en een keer de League Cup.

In 2012 trok hij transfervrij naar Lille dat een jaar daarvoor nog kampioen werd met Eden Hazard in de hoofdrol. Bij Lille speelde hij in twee seizoenen 80 wedstrijden, scoorde hij 34 keer en gaf hij elf assists. Het Duitse Herta BSC kocht hem er in 2014 weg voor amper 1,8 miljoen euro terwijl zijn marktwaarde nog rond de acht miljoen werd geschat. Nog 173 keer droeg hij het shirt van Herta BSC en ook daar was hij succesvol met 53 goals en 16 assists.

Einde carrière?

In de zomer van 2020 ging de Ivoriaanse flankaanvaller transfervrij naar Brazilië. Hij ging er spelen voor Botafogo. In 27 wedstrijden voor de Braziliaanse club kon Salomon Kalou slechts één keer scoren. Niet van zijn gewoonte om zo'n tegenvallende statistieken neer te leggen. In april van dit jaar viel hij dan ook zonder club. Vandaag viert de Ivoriaan zijn 36ste verjaardag, maar dat zonder club. Het is een raadsel of we deze spectaculaire voetballer ooit nog aan het werk zullen zien.