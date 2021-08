OFFICIEEL: Tottenham heeft vervanger voor Toby Alderweireld beet

Cristian Romero is meteen van Atalanta naar Tottenham verhuisd. De beste verdediger uit de Serie A van vorig seizoen trekt dus naar de Premier League. Dit maakte Tottenham vanavond bekend.

Deze zomer won Romero met Argentinië nog de Copa America. De 23-jarige verdediger stond tijdens de finale in de basis. Bij Tottenham krijgt hij rugnummer 4, het vroegere rugnummer Toby Alderweireld. Tottenham zou een bedrag van om en bij de 55 miljoen Euro betalen aan Atalanta.

✍️ We are delighted to announce the signing of @CutiRomero2 from Atalanta.



Welcome to Spurs, Cuti! 🇦🇷