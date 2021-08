1B- Lommel moet vertrek van heel wat sterkhouders opvangen: "De basis staat er, maar aanvallend nog niet waar we moeten zijn"

Op (oh ironie) vrijdag 13 augustus gaat de competitie in 1B van start. De komende dagen stellen we de acht ploegen aan u voor. Vandaag: Lommel SK, dat meer is dan een talentenfabriek: "Opleiden en jongens beter maken is één ding, maar alles draait om resultaten halen. Dat realisme is doorgedrongen."

Vorig seizoen

Het vernieuwde Lommel startte met veel vraagtekens aan het seizoen. Liam Manning zocht en vond gaandeweg de balans tussen jong, internationaal talent en mannen die het klappen van de zweep kenden. De derde plaats was uiteindelijk het hoogst haalbare voor de Noord-Limburgers. Ter illustratie: in de acht competitiewedstrijden tegen de nummers een en twee uit de rangschikking, Union en Seraing, kon Lommel geen enkel punt sprokkelen. Met Ugalde, Zaroury en Moreno had Lommel enkele absolute smaakmakers rondlopen. Helaas zochten zij intussen andere oorden op, een serieuze aderlating.

Transfers

In: Jesper Tolinsson (IFK Göteborg), Cristopher Fiermarin (Montevideo City Torque, huur), Juho Talvitie (Ilves), Kluiverth Aguilar (Manchester City, huur), Daniel Arzani (Manchester City, huur).

Uit: Gabriel Lemoine (einde huur), Anass Zaroury (Charleroi), Tomas Svedkauskas (?), Daniel Grimshaw (einde huur), Thomas Agyepong (einde huur), Aminu Mohammed (einde huur), Marlos Moreno (einde huur), Manfred Ugalde (FC Twente, huur), Jamal Aabbou (?), Mitja Krizan (NK Bravo), Vinicius Souza (KV Mechelen, huur).

Glenn Neven: "Ons wagonnetje aanpikken"

Met aanvoerder Glenn Neven, die aan zijn negende seizoen in Lommelse loondienst toe is, blikten we vooruit op de nieuwe competitie. Sinds de komst van de City Football Group vorig jaar onderging de club een metamorfose. Professionalisering, meer financiële slagkracht en een wereldwijd netwerk. Wie had een haar geleden kunnen denken dat Lommel spelers zou uitlenen aan pakweg KV Mechelen of Twente? Het is het nieuwe normaal in Noord-Limburg.

Voorbereiding? "Vorig seizoen kenden we door de overname en covid een erg vreemde voorbereiding. Een nieuwe staff, een karrenvracht aan nieuwe spelers en een nieuwe speelwijze... Het duurde lang vooraleer we competitief waren. Nu is die basis er wel, we hebben wat dat betreft enkele stappen voorsprong. Hoewel we nog niet compleet zijn, is het gevoel goed."

Scorend vermogen? "De resultaten waren wisselvallig in de voorbereiding, maar dat zegt weinig. We slikken weinig doelpunten, maar aanvallend is het nog niet wat het moet zijn. Wie weet, komt er ook nog wel wat versterking. Op dit moment hebben we wat ingeboet aan kwaliteit, maar het realisme is doorgedrongen. Opleiden en jongens beter maken is één ding, maar alles draait om resultaten halen."

Ambitie? "Vorig seizoen strandden we op de derde plaats. De tweede plaats zat er misschien zelfs in, daar moeten we ook dit seizoen voor proberen te gaan. We beginnen aan de competitie met zware wedstrijden tegen de twee degradanten uit 1A (Waasland-Beveren en Moeskroen, nvdr.). Na dat tweeluik zullen we beter weten hoever we staan en kunnen we ambities gaan uitspreken."

Concurrentie? "Haast onmogelijk om dit op dit moment in te schatten. De twee degradanten hebben nog altijd die 1A-basis, daar moet je altijd rekening mee houden. Virton inschatten is onbegonnen werk. Lierse K. en Deinze hebben zich zeker versterkt, Westerlo gaat de laatste dagen ook hard. Ik verwacht elk jaar veel van hen, dit jaar misschien nog net iets meer. Het is aan ons om ons wagonnetje aan te pikken."