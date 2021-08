Messi heeft al contact gehad met nieuwe coach

Sinds het vertrek van Messi bij Barcelona is er één kandidaat die de beste papieren heeft om hem binnen te halen: Paris Saint-Germain. Neymar, Messi's boezemvriend, speelt daar. Bovendien zal Lionel er niet de enige Argentijn zijn met Leandro Paredes, Mauro Icardi en Angel Di Maria ontmoet hij er enkele landgenoten en vrienden.

Hoofdcoach Pochettino is ook een Argentijn en hij zou dus al met Messi gesproken hebben. Het lijkt er sterk op dat Messi komend seizoen in Parijs zal voetballen.

Lionel Messi has spoken directly with Paris Saint-Germain head coach Mauricio Pochettino as he moves closer to joining the French club after leaving Barcelona.