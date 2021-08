Ongeslagen reeks van Rangers eindigt

Vorig seizoen werd Rangers FC kampioen in de Schotse competitie zonder een wedstrijd te verliezen. Coach Gerrard leidde zijn manschappen naar een ongeslagen seizoen. De verwachtingen voor dit seizoen zijn opnieuw hoog, maar de Rangers hebben dus een verrassende nederlaag geleden op de tweede speeldag.

Vorig seizoen namen Standard en Antwerp het allebei op tegen de Rangers in de Europa League. Ondanks dat de Rangers geen al te sterke indruk achterlieten wonnen ze elk duel met de Belgische ploegen.

41 - After winning the Scottish Premiership last season with an unbeaten record, Rangers have suffered a league defeat for the first time in 41 matches (W34 D6), last tasting a top-flight loss in March 2020 against Hamilton before today. Sour. pic.twitter.com/KdyRoDp6kr