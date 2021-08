Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 3!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Romo. Hij pakte uit met een viertal knappe reddingen en zorgde zo voor een puntje voor OH Leuven. Zonder hem was de match voor de rust mogelijk al gespeeld geweest volgens ons.

Verdediging

Achterin kiezen we onder meer opnieuw voor Sobol. De linksachter is een van de beteren tot op heden bij blauw-zwart in een matig seizoensbegin, al had ook Bataille zomaar gekund. Theate maakte zijn wederoptreden bij Oostende met een clean sheet en leuke prestatie, Cuesta stond pal achterin bij Genk.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Dompé (alweer sterk in de dribbel bij Essevee), Zorgane (de draaischijf van Charleroi), Peeters (doelpunt en assist voor Eupen) en Yusuf (heel sterk in de aanvoer op Frey en co).

Aanval

Voorin kunnen we niet naast de cijfers van Frey (5 goals), Gano (2 goals) en Undav (2 goals), al speelden ook Refaelov en nog vele anderen een prima partij.

Dat levert dan onderstaand elftal op: