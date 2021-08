Lukaku van Italië naar VK en dus mag huidig Chelsea-aanvaller naar Serie A: Mourinho hoopt op zijn komst

Lukaku trekt binnenkort van de Serie A naar de Premier League. Een huidige Chelsea-aanvaller zou wel eens de omgekeerde beweging kunnen maken. Een verhuis van Engeland naar Italië zit in de pijplijn voor Tammy Abraham. Het AS Roma van José Mourinho wil hem.

Abraham brak als jeugdproduct door bij Chelsea, maar na de komst van trainer Tüchel kwam hij nog amper aan spelen toe. Arsenal toonde interesse in hem. Chelsea geeft er echter de voorkeur aan om Abraham naar een buitenlandse club te laten gaan.

Bod van Roma

Sindsdien zit een overstap naar Italië eraan te komen. Abraham wel al gelinkt aan Atalanta Bergamo, maar volgens de Britse media heeft Chelsea een bod van AS Roma van 34 miljoen Britse pond aanvaard. Het is nu aan de speler om te beslissen of hij een transfer naar Roma ziet zitten.

Daar zal hij alleszins meer kans op speelminuten maken, want als de komst van Lukaku bij Chelsea afgerondt wordt, dreigt de kans op speelgelegenheid bij de Blues nog te verminderen.