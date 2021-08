Genks bestuur gelooft nog in kwalificatie: "De jongens willen echt stunten, dat charmeert ons"

Na de nederlaag uit de heenmatch tegen Shakhtar ziet het er voor Genk niet goed uit. Het bestuur gelooft desalniettemin nog altijd in Genkse kwalificatie. Dat merkt dat in de spelersgroep de wil om te stunten nog altijd aanwezig is.

"We hebben veel vertrouwen en veel respect. Shakhtar is een heel goeie ploeg. Echt Champions League-niveau. Het is niet zomaar een poulewedstijd, maar een match die heel belangrijk is. Ik heb wel het gevoel dat we iets kunnen doen, dat we kunnen stunten. Ik heb er heel veel vertrouwen in", vertelde Peter Croonen op de luchthaven aan VRT NWS voor het vertrek naar Oekraïne.

"We hebben niks te verliezen", zo bekijkt de voorzitter het. "Thuis tegen Shakhtar verdienden we meer. Het eerste halfuur was Shakhtar heel goed. We krijgen 2 tegendoelpunten die vermijdbaar zijn. Voor de rest denk ik dat we een heel goeie wedstrijd speelden. We hebben een ploeg die, als Dame Fortuna meezit, kan verrassen."

© photonews

"Er liggen mogelijkheden", denkt ook Dimitri De Condé. "Ze zijn heel balvast", zegt de technisch directeur van Genk over de spelers van Shakhtar. "Maar in de omschakeling zijn ze wel kwetsbaar. Ook omdat ze graag de bal hebben. Daar kunnen wij van profiteren."

Voor het Euroepse kampioenenbal lopen alle spelers wel dat metertje extra. "Champions League, dat is de droom van iedereen. Maar de Europa League is ook al mooi. Ik praat veel met de spelers en voel dat het nog altijd heel hard leeft. De jongens willen echt stunten en dat charmeert ons."