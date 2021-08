Haast niet te geloven: Liam Manning gaat Lommel verlaten vijf dagen voor de start van de competitie

Vijf dagen voor de start van de competitie staat Lommel op zijn kop. Liam Manning gaat weg bij de Limburgse club en moet Lommel in allerijl nog op zoek naar een nieuwe coach. Manning gaat bij MK Dons aan de slag in de League One, het derde niveau in Engeland.

Lommel is volop bezig om de start van de competitie in 1B voor te bereiden, maar zijn trainer Liam Manning kiest voor een terugkeer naar zijn thuisland. Manning verlaat dus Lommel en... zelfs de City Football Group. De investeerdersgroep rond Manchester City had Manning in Lommel gestald. Manning na 1 seizoen weg Na één seizoen houdt de Brit het dus al voor bekeken en trekt hij naar League One-club MK Dons. De voorbije dagen deden hierover al geruchten de ronde en het vertrek komt er nu wel degelijk. De 35-jarige Brit behaalde met Lommel 14 overwinningen in 35 matchen. De overstap van Manning zou zeer binnenkort aangekondigd worden. Dat betekent dat Lommel nog onverwacht op zoek moet naar een nieuwe trainer, die in het verhaal zal moeten stappen zonder de voorbereiding te hebben meegemaakt.