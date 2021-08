Xian Emmers niet langer eigendom van Inter en tekent meteen een contract bij Roda JC

Zijn lange periode bij Inter zit er nu op voor Xian Emmers. Een nieuwe uitdaging wacht bij Roda JC: de Belgische middenvelder tekende daar een contract voor twee seizoenen. Hij kon transfervrij de overstap maken, nadat zijn contract bij Inter ontbonden werd.

Xian Emmers versierde tijdens zijn jeugdopleiding een toptransfer naar Inter, dat hem wegplukte bij Genk en hem in Milaan bij de U17 stalde. Nadien doorliep Emmers nog andere jeugdcategorieën bij Inter, tot het tijd was om ervaring op te doen in een eerste elftal. Dat gebeurde via uitleenbeurten aan Cremonese, Waasland-Beveren en Almere City.

In het seizoen 2019-2020 was Emmers dus ook in België in 1A te zien. Het volgende jaar zou hij dus in Nederland gaan voetballen en dat gaat ook zijn volgende bestemming worden. Het contract van Emmers bij Inter, dat nog liep tot 2022, werd in onderling overleg ontbonden. Bij Roda JC tekende Emmers een overeenkomst voor twee seizoenen.

Roda is actief in de Kampioen Keuken Divisie, de Nederlandse tweede klasse. "Ik heb het afgelopen seizoen de Keuken Kampioen Divisie leren kennen. Wat mij is opgevallen is dat er bij Roda JC écht een team stond. Dat team is grotendeels intact gebleven. Ik denk dat Roda JC op dit moment de juiste keuze is in mijn carrière. Ik kan niet wachten om voor deze mooie club te mogen spelen", zegt Emmers op de site van zijn nieuwe club."