Jan Vertonghen is wekenlang out en dreigt interlandperiode te missen

Een stevige domper op de feestvreugde bij Benfica. Ze wonnen dan wel hun voorronde van de Champions League, maar zagen halverwege de wedstrijd Jan Vertonghen uitvallen met een blessure. Hij zal nu ook enkele weken vanaf de zijlijn moeten toekijken.

De club uit Lissabon won met 2-0 van Spartak Moskou en plaatste zich voor de volgende voorronde van de Champions League. Jan Vertonghen moest na de rust zijn strijd staken door een blessure.

Volgens Portugese media heeft de 34-jarige centrale verdediger een kleine spierscheur in het dijbeen opgelopen. Hierdoor is Vertonghen wekenlang out en dreigt hij zelfs de komende interlandperiode te missen. Men verwacht hem pas in september terug op het veld.

Ook voor Benfica is dit een stevige aderlating. Binnenkort staat het voor een loodzware opdracht, want dan wacht er in de laatste voorronde van de Champions League een dubbele confrontatie tegen PSV. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van het kampioenenbal.